Saran Holding’in şans oyunları sitesine soruşturma: Kullanıcı bilgilerine müdahale iddiası

Saran Holding bünyesinde yer alan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesi ve lisanslarının iptali sonrası faaliyetlerini durduran "tuttur.com" şans oyunları sitesi, kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddialarıyla gündeme geldi. Bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

BİLGİSAYARLAR İNCELENİYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında, gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla "tuttur.com" sistemlerine hizmet veren bilgisayarlar ile programlar, kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde incelenmeye alındı.

HENÜZ BİR TESPİT YOK

Soruşturma kapsamında henüz kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği veya değiştirildiği yönünde herhangi bir tespiti bulunmuyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, teyide muhtaç ve kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.