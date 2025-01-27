Saraybosna Uluslararası Havalimanı Nerede? Saraybosna Uluslararası Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Modern bir tasarımla inşa edilmiş olan Saraybosna Uluslararası Havalimanı, yolculara rahat ve hızlı hizmet sunmasıyla bilinir. Duty-free mağazaları, yeme-içme ve dinlenme alanları bulunur. Havalimanı, iç ve dış hat uçuşlarına hizmet vermektedir. Saraybosna Uluslararası Havalimanı nerede, havalimanından şehir merkezine nasıl gidilir ve kaç km gibi sorulara ise yolcular tarafından sıkça yanıt aranmaktadır.

Saraybosna Uluslararası Havalimanı Nerede?

Saraybosna Uluslararası Havalimanı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın güneybatısında bulunmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan bu havalimanı, Ilidza bölgesinde konumlanmıştır. 1969 yılında açılan havalimanı, Bosna Savaşı sırasında BM kontrolü altına alınmış ve sadece insani yardım malzemesi taşıyan uçaklara hizmet vermiştir. Savaşın ardından 1996 yılında yeniden sivil hava trafiğine açılmıştır. Bugün, Saraybosna Uluslararası Havalimanı, şehre düzenlenen kısa geziler için sık tercih edilen bir başlangıç noktasıdır. Bu nedenle, çeşitli uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapmaktadır.

Saraybosna Merkezden Havaalanına Nasıl Gidilir?

Saraybosna şehir merkezinden havaalanına ulaşmak için aşağıdaki seçeneklerden herhangi biri tercih edilebilir: