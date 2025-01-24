Sarayburnu Atatürk Anıtı’na demir çekiç ve anahtar ile saldırdılar

Atatürk anıtına saldırı olayı sabah saat 09:00 sularında Sarayburnu Atatürk Anıtı'na kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi tarafından demir çekiç veya anahtar ile zarar verildi. Yüzü maskeli şahısın Atatürk anıtına zarar verdiğini görenler durumu polise bildirdi. Emniyet ekipleri olaya hızlı müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde heykel üzerinde 20-25 adet darbe olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile koordineli çalışan İBB Miras ekipleri, hasarın boyutunu belirlemek ve gerekli konservasyon çalışmalarını başlatmak üzere sahada incelemelere başladı.