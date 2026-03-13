Haberler Yaşam Haberleri Saray’daki çifte cinayet soruşturmasında 6 tutuklama
Giriş Tarihi: 13.03.2026 23:59

Saray’daki çifte cinayet soruşturmasında 6 tutuklama

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuna ŞERBETÇİ
Saray’daki çifte cinayet soruşturmasında 6 tutuklama
Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde meydana gelen olayda Hasan Çiğdem ile kardeşi Yusuf Çiğdem hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.U., R.U., H.U., A.U., İ.U., İ.U. ve U.U., geniş güvenlik önlemleri altında Saray Adliyesi'ne sevk edildi. Saray Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

6 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şüphelilerden İ.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.U., R.U., H.U., A.U., İ.U. ve U.U. ise tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.

İKİ KARDEŞ SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Hasan ve Yusuf Çiğdem kardeşlerin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kargucak Mahallesi'ne götürüldü. Kardeşler, burada yoğun güvenlik önlemleri altında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Saray’daki çifte cinayet soruşturmasında 6 tutuklama
