Saray’daki çifte cinayet soruşturmasında 6 tutuklama

Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde meydana gelen olayda Hasan Çiğdem ile kardeşi Yusuf Çiğdem hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.U., R.U., H.U., A.U., İ.U., İ.U. ve U.U., geniş güvenlik önlemleri altında Saray Adliyesi'ne sevk edildi. Saray Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

6 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şüphelilerden İ.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.U., R.U., H.U., A.U., İ.U. ve U.U. ise tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.

İKİ KARDEŞ SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Hasan ve Yusuf Çiğdem kardeşlerin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kargucak Mahallesi'ne götürüldü. Kardeşler, burada yoğun güvenlik önlemleri altında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.