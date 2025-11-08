Sarhoş sürücü dehşet yaşattı: Kazadan sonra polise bıçak çekti!

Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Caddesi'nde A.C'nin kullandığı 42 CPV 36 plakalı otomobil, yol kenarında duran bir otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek E.P. yönetimindeki 34 MPG 967 plakalı motosiklete çarptı ve motosikletin üzerine devrildi. Motosiklet sürücüsü, devrilen otomobilin altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE BIÇAK ÇEKTİ

Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Devrilen otomobilin yaralanan sürücüsü ise polislerce camı kırılan araçtan çıkarıldı. Sürücü A.C. alkol testi yapmak isteyen polislere direnç gösterip bıçak çekti. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen A.C. ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltı işlemi uygulanan A.C'nin, tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği öğrenildi. Çift yönlü trafiğe kapatılan cadde, kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.