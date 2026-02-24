Sarı Kategori’de aranan FETÖ firarisi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi; FETÖ firarilerine yönelik tespitler kapsamında; İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan bir firarinin saklandığı adresi tespit etti. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ndeki söz konusu adrese operasyon düzenledi.

10 yıldır aranan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi Sarı Kategorisi'nde bulunan FETÖ firarisi Bedrettin Günebakmaz (52) adreste yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş dönemde FETÖ'nün TSK Yapılanması içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem Yapılanması içerisinde sözde "Müdür" konumunda bulunduğu iddia edilen ve FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kulanısıcı olduğu öne sürülen Günebakmaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

YAKALANMAMAK İÇİN KEP VE GÖZLÜK KULLANMIŞ

İddialara göre; FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da hesap artışı olan Bedrettin Günebakmaz'ın Gölcük'te askerlerle ilgilenen bir Kimya Öğretmeni olduğuna yönelik beş ayrı beyan olduğu ifade edildi. Günebakmaz'ın, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında kaydı olduğu ileri sürüldü. Bedrettin Günebakmaz'ın saklandığı adres için farklı bir isimle kira kontratı yaptığı, söz konusu adresin elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini başkaları adına açtırdığı, dışarıya çıkması gerektiğinde ise kendisini gizlemek ve yakalanmamak için kep, bere ve gözlük kullandığı iddia edildi. Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda farklı şapkalar ve gözlükler bulundu. Bedrettin Günebakmaz sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.