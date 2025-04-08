Sarı Kemal’in konağına polis baskını

Kayseri'de hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan "Sarı Kemal" olarak nam salan Kemal Taş'ın oğlu Doğan Taş, polis kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymadı. Polis memuruna silah doğrultan Doğan Taş, daha sonra lüks otomobiliyle kaçarak izini kaybettirdi. Harekete geçen polis, Gesi Mahallesi Kayabağlar Mahallesi'nde bulunan Sarı Kemal'in konağını ablukaya aldı. Özel harekât polislerini gelmesiyle eve baskın yapıldı. Doğan Taş'ın polis kontrol noktasından kaçtığı otomobil, konağın bahçesinde bulundu. Konakta saatler süren aramalarda suç unsuru materyallere el konulurken, Doğan Taş'ın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Lüks yaşamı ve sarı renk saçlarıyla dikkat çeken Kemal Taş ve ailesinin konağına 2014'te de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle operasyon yapılmış, Sarı Kemal villasında uyurken, karısı ise şöminede saklanırken yakalanarak gözaltına alınmıştı.