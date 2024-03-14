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Giriş Tarihi: 14.3.2024 15:43 Son Güncelleme: 14.3.2024 16:16

Sarı-kırmızılı taraftar Alanya’da defnedildi

İstanbul'da oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ardından hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı 62 yaşındaki evli iki çocuk babası Selçuk Tuncer Alanya’da defnedildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Sarı-kırmızılı taraftar Alanya’da defnedildi

İstanbul'da oynanan Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Emekli Alanya Halkbankası Şube Müdürü, Selçuk Tuncer'e Küçükhasbahçe Mahallesi, Gürses Camii önünde cenaze töreni düzenledi.

Cenaze törenine, Tuncer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile vatandaşlar katıldı. Tuncer öğle namızının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Halkbankası ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'de cenaze törenine çelenk gönderdi.

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Sarı-kırmızılı taraftar Alanya’da defnedildi
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