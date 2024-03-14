Sarı-kırmızılı taraftar Alanya’da defnedildi

İstanbul'da oynanan Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Emekli Alanya Halkbankası Şube Müdürü, Selçuk Tuncer'e Küçükhasbahçe Mahallesi, Gürses Camii önünde cenaze töreni düzenledi.

Cenaze törenine, Tuncer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile vatandaşlar katıldı. Tuncer öğle namızının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Halkbankası ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'de cenaze törenine çelenk gönderdi.