Sarı Nokta Hastalığı Nedir? Gözde Sarı Nokta Hastalığı Belirtileri Ve Tedavisi Nasıl Olur, Geçer Mi?

Yaşlanma insan vücudunun kaçınılmaz bir sürecidir. Yaşlanma boyunca vücudumuzu dinlemek ve takip etmek birçok hastalığı önceden fark etmemizi sağlayacaktır ve özellikle göz hastalıklarında erken teşhis görme duyumuzu kaybetmemizi engeller. Görme duyusunu direkt etkileyen sarı nokta hastalığının sarı nokta hastalığı belirtileri ve gözde sarı nokta hastalığı tedavisi cevaplarına buyurun beraber geçelim.

Sarı Nokta Hastalığı Nedir?

Sarı nokta hastalığı nedir ya da diğer adı ile makula dejenerasyonu nedir diye baktığımız zaman bir göz hastalığı olarak karşımıza çıkar. Makula yani sarı nokta gözün retina tabakasının tam ortasında yer alan ve renkleri görmemizi sağlayan bölgedir. Sarı nokta hastalığı 50 yaşından sonra karşılaşılan bir hastalık olduğu gibi nadiren kalıtsal olarak da karşımıza çıkabilir.

Sarı nokta hastalığı hastanın görmesinin engellenmesi durumudur. Yani sarı nokta hastalığına sahip bireyler görüntünün merkezinde karanlık bir nokta görürler ve kenarlarda halka şeklinde bir dağılım olur. Görme kaybı görüntünün merkezinde başlar.

Sarı Nokta Hastalığı Belirtileri

İlerleyen özellikte bir hastalık olan sarı nokta hastalığı erken teşhis ile kontrol altına alınabilir. İşte sarı nokta hastalığı ile ilgili erken teşhise yardımcı belirtiler;

Görüş alanındaki düz çizgilerin bozulması.

Görme alanının merkezinde görme kaybı.

Az ışıkta görme eksikliği.

Bulanık görüş.

Renk ayrımının yapılamaması.

Gözde Sarı Nokta Hastalığı Tedavisi Nasıl Olur?

Makula dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalığa sahip bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve hastalığın ilerlemesini durdurmak için hastalığın şiddetine ve durumuna göre kişiye özel uygulanan tedaviler bulunmaktadır. uzman hekim tarafından gerçekleştirilen bu tedavilerde zaman kaybetmemek en önemli durumdur.