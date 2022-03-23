Sarı Prenses Balığı Özellikleri Ve Türleri Nelerdir? Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Kimi balık türleri estetik görüntüleri ve sahip oldukları renkler sayesinde insanlar tarafından akvaryumda beslenirler. Ülkemizde de akvaryum balıkları meraklısı kişiler epeyce çoktur, neredeyse bütün akvaryum severlerin beslediği sarı prenses balığının özellikleri nelerdir? Sarı prenses balığı ne kadar yaşar? İşte detaylar...

Sarı Prenses Balığı Özellikleri Nelerdir?

Sarı prenses balığı akvaryumlarda en sık rastlanan balıklardan birisidir, çiklet balığının türlerine ait olan sarı prenseslerin bu kadar revaçta bir balık türü olmasının sebebi oldukça parlak renklere sahip olması ve sakin mizaçlı bir balık türü olmalarıdır.

Sarı prenses balıklarının anayurdu Afrika'daki Malawi Gölü'dür. Sarı prenses balıkları kayalıkları çok sever kayalıklara hem barınak hem de üreme alanı olarak kullanırlar. Suyun diplerinde ve orta derinliklerinde yaşayan sarı prenses balıkları hem otçul hem de etçildirler. Oldukça hareketli sayılırlar ve dayanıklı bir yapıya sahiptirler.

Sarı prenses balıkları en fazla 15 santim kadar bir büyüklüğe ulaşırlar. Genelde erkek sarı prenses balıkları dişlere göre daha ufaktır, ayrıca dişilerde erkeklerde olan alt yüzgecin hemen altındaki siyah çizgi yoktur. Sarı prenses balıklarının yaklaşık olarak 10 yıl ömrü vardır.

Sarı Prenses Balığı Bakımı Nasıldır?

Sarı prenses balıklarının yaşayacağı akvaryum en az 100 litre su alma hacmine sahip olmalıdır. Yine akvaryumun su ısısı ise 25 derecenin altına düşmemesine dikkat edilmelidir.

Sarı prenseslerin doğal yaşam alanları kayalık bir göl olduğu için yaşadıkları akvaryumda mutlaka kayalıklar olmalıdır, kayalıklar onların hem barınma hem de üreme alanlarıdır. Bu tür orta agresif bir mizaca sahiptir bu yüzden karma akvaryumda değil kendi türleriyle bir arada olduğu akvaryumda bakılması önerilir.

Sarı prenses balıkları diplerde gezinmeyi ve yem aramayı çok sever bu sebepten ötürü akvaryumda bitki bulundurmamak gerekir.

Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenmelidir?

Sarı prenses balıkları hem etçil hem de otçul bir balık türüdür. Diğer hepçil balıklara verilen haşlanmış sebzeler abartıya kaçmadan sarı prenseslere de verilebilir.

Aynı zamanda etçil oldukları için ayda iki kez canlı yem vermek ihtiyaç duydukları proteini almalarına yardımcı olacaktı, hatırlatmakta fayda var sarı prenses balıkları yeterli oranda protein alamazlar ise hareket kabiliyetleri oldukça azalır.

Sarı prenses balıklarının sağlıkları doğrudan beslenmelerine bağlı olduğu için mutlaka kaliteli granül balık yemi ile düzenli olarak beslenmelidir.