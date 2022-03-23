Haberler Yaşam Haberleri Sarı Prenses Balığı Özellikleri Ve Türleri Nelerdir? Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?
Giriş Tarihi: 23.3.2022 11:07 Son Güncelleme: 23.3.2022 11:07

Sarı Prenses Balığı Özellikleri Ve Türleri Nelerdir? Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Sarı Prenses Balığı Özellikleri Ve Türleri Nelerdir? Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Bazı canlılar için yaşam alanı sudur, hatta suda yaşayan canlı türü karadaki canlı türü kadar fazladır desek abartı etmemiş oluruz. Sarı prenses balığı da bahsi geçen suda yaşayan canlılardan birisidir. Peki, sarı prenses balığının özellikleri ve türleri nelerdir? Sarı prenses balığı nasıl beslenir? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını sizler için derleyip bir araya getirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Kimi balık türleri estetik görüntüleri ve sahip oldukları renkler sayesinde insanlar tarafından akvaryumda beslenirler. Ülkemizde de akvaryum balıkları meraklısı kişiler epeyce çoktur, neredeyse bütün akvaryum severlerin beslediği sarı prenses balığının özellikleri nelerdir? Sarı prenses balığı ne kadar yaşar? İşte detaylar...

Sarı Prenses Balığı Özellikleri Nelerdir?

Sarı prenses balığı akvaryumlarda en sık rastlanan balıklardan birisidir, çiklet balığının türlerine ait olan sarı prenseslerin bu kadar revaçta bir balık türü olmasının sebebi oldukça parlak renklere sahip olması ve sakin mizaçlı bir balık türü olmalarıdır.

Sarı prenses balıklarının anayurdu Afrika'daki Malawi Gölü'dür. Sarı prenses balıkları kayalıkları çok sever kayalıklara hem barınak hem de üreme alanı olarak kullanırlar. Suyun diplerinde ve orta derinliklerinde yaşayan sarı prenses balıkları hem otçul hem de etçildirler. Oldukça hareketli sayılırlar ve dayanıklı bir yapıya sahiptirler.

Sarı prenses balıkları en fazla 15 santim kadar bir büyüklüğe ulaşırlar. Genelde erkek sarı prenses balıkları dişlere göre daha ufaktır, ayrıca dişilerde erkeklerde olan alt yüzgecin hemen altındaki siyah çizgi yoktur. Sarı prenses balıklarının yaklaşık olarak 10 yıl ömrü vardır.

Sarı Prenses Balığı Bakımı Nasıldır?

Sarı prenses balıklarının yaşayacağı akvaryum en az 100 litre su alma hacmine sahip olmalıdır. Yine akvaryumun su ısısı ise 25 derecenin altına düşmemesine dikkat edilmelidir.

Sarı prenseslerin doğal yaşam alanları kayalık bir göl olduğu için yaşadıkları akvaryumda mutlaka kayalıklar olmalıdır, kayalıklar onların hem barınma hem de üreme alanlarıdır. Bu tür orta agresif bir mizaca sahiptir bu yüzden karma akvaryumda değil kendi türleriyle bir arada olduğu akvaryumda bakılması önerilir.

Sarı prenses balıkları diplerde gezinmeyi ve yem aramayı çok sever bu sebepten ötürü akvaryumda bitki bulundurmamak gerekir.

Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenmelidir?

Sarı prenses balıkları hem etçil hem de otçul bir balık türüdür. Diğer hepçil balıklara verilen haşlanmış sebzeler abartıya kaçmadan sarı prenseslere de verilebilir.

Aynı zamanda etçil oldukları için ayda iki kez canlı yem vermek ihtiyaç duydukları proteini almalarına yardımcı olacaktı, hatırlatmakta fayda var sarı prenses balıkları yeterli oranda protein alamazlar ise hareket kabiliyetleri oldukça azalır.

Sarı prenses balıklarının sağlıkları doğrudan beslenmelerine bağlı olduğu için mutlaka kaliteli granül balık yemi ile düzenli olarak beslenmelidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Son dakika | Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması: Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı!
52 kilo patlayıcı ile yakalanmıştı! Abuzer Kartal’ın vukuatları kabarık çıktı
Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
Tüm dünya alarma geçti! Gıda krizi virüs gibi yayılıyor
1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin kuyruk çilesini bitirdi! 'Boğaz'ı 5 dakikada geçmek rüya gibi'
SON DAKİKA HABERİ | Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarı Prenses Balığı Özellikleri Ve Türleri Nelerdir? Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA