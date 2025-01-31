Sarı serum yine can aldı

Olay 17 Ocak'ta Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Anadolu Mahallesi 880 sokaktaki evde ikamet eden imam nikahlı evli 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş rahatsızlandı. Bunun üzerine mahalledeki eczanede çalışan kalfa eve gelerek halk arasında "Sarı Serum" ya da "Atom" olarak bilinen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan surem verdi. Genç kadın serumu aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Genç kadının eşi Seyfican Yüksekbaş'ın haber vermesi üzerine ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. Genç kadının burada duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak 18 Ocak günü hayatını kaybetti. Olay üzerine polis eşinin ifadesine başvurdu. Seyfican Yüksekbaş'ın ifadesinde rahatsızlanınca eczacı kalfasının eve gelip serum verdiğini söyledi. Polis bunun üzerine eczacı kalfası Murat M.'nin polis merkezine götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kadın ise toprağa verildi.