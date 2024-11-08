Sarıkamış Deniz Şehitleri 110. yılında anıldı

1.Dünya Savaşı devam ederken, İstanbul'dan hareket ederek Kafkas Cephesi'ne yardım götüren ancak 7 Kasım 1914 sabahı Ereğli açıklarında Rus Savaş gemilerince batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde şehit olan ve tarihe Sarıkamış Deniz Şehitleri olarak geçen 221 şehit için Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sahil bandında yaptırılan 'Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda 110'uncu yılında anma töreni düzenlendi.

Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç, Karadeniz Bölge Komutanı Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Sarıkamış Platformu Başkanı İrfan Koç ve yönetimi, platform üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile öğrenciler katıldı.

SARIKAMIŞ ANITINA KADAR YÜRÜDÜLER

Anma programına katılmak için Ereğli'de bulunan misafirler ile kent protokolü, bando eşliğinde öğrenci ve vatandaşlarla birlikte Bozhane mevkisinden anıt önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: TARİHİMİZ ÇOK BÜYÜK KAHRAMANLIKLARLA DOLU

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, 3 Gemide bilinen 221 şehidin bulunduğunu belirterek, "Sarıkamış kara harekatı 22 Aralık 1914'de başlamıştır. Cepheye malzeme, donanım, mühimmat, çok önemli malzemeler, keşif uçakları, haritalar, bir gemide de 2 alay olduğu, 1 alay diyenler de var, askerlerimizin, denizcilerimizin olduğu 3 geminin tamamı batırıldı. Bir çok insanımızı kaybettik, esirlerimiz oldu, karaya çıkanlar oldu. Şehitlerimizi, denizcilerimizi rahmetle anıyoruz. Büyük bir kahramanlık hikayesidir ancak Sarıkamış kara harekatı belki burada kaybedilmiştir" dedi.

Yaşanan olayın sadece Sarıkamış harekatı için önemli olmadığını belirten Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi:

"Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun 1. Dünya Savaşı'na girdiğinin 29 Ekim'de Yavuz ve Midilli Türkiye'ye sığınan Alman gemileri. Biz bunları satın aldık ve Rus Limanlarını bombalaması ile 29 Ekim'de savaşa girmişiz ve 7 Kasım'da da Zonguldak Limanı bombalanmış, Rus donanması tarafından ve tesadüf eseri bu 3 yük gemimize tesadüf etmiştir ve 3 gemimiz batırılmıştır. Bu hikayeyi araştırırken okurken çok acı gerçekler vardır. Hepimizin birey olarak kurum olarak asker olarak ifade de edildi bahriye komutanı bir karacı, bunun gibi yine gemilerimize komuta edenler Alman subayları. Bu 3 geminin komutanı bir Alman subayı. Bunun öncesi ve sonrası var. Tabi Osmanlı İmparatorluğu 93 harbinde esasında çok büyük bir darbe almıştır. 1876-77 yılında Balkanları kaybetmiştir yine Kars, Ardahan, Batum'u kaybetmiştir belki bu travmayı atlatmak için büyük bir heyecan var, arayış var belki tarafıszlık anlaşması olmasına rağmen bir heyecanla bu topraklardan özellikle 4 vilayeti geri almak için Kafkasya'da cephe açma fikrine Almanların yanında yerinde yer almış ve savaşa girmiştir. Bu olayda bu açıdan çok önemlidir. Esasında 1. Dünya Savaşı'na girdiğimiz olaydır. Zonguldak limanının aynı gün sabah bombalanması ve 3 gemimizin batırılması. Türk Milleti kahraman bir millettir. Türk Milleti çok büyük kahramanlar yetiştirmiştir. Biz zaferlerimizi, kahramanlıklarımızı her zaman anlattığımız gibi bu kahramanlarımız yeterince anlatılmamıştır, anlatmamız, anlatmaya devam etmemiz lazım ve Sarıkamış kara harekatından ve bu gemilerin yola çıkması ve batırılması ve sonrasında gelişen olaylardan da çok büyük dersler almamız lazım."

Sarıkamış Deniz Şehitleri Platformu Başkanı İrfan Koç, "Sarıkamış Harekatı, on binlerce askerin kışlık, yiyecek erzak ve mühimmatı götüreceği batırılan üç gemimizin deniz şehitlerini anmak için buradayız. Vatan müdafaası için seferber olan kahraman ordumuzun 1914 yılında Karadeniz'de verdiği bu kayıp hepimizi derinden üzdü. Ve sonrasında göğsümüzü kabartan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "7 Kasım sabahı Zonguldak'a ulaşan Rus filosu saat 09.30'a kadar tek kömür liman şehrimiz olan Zonguldak'a bombardıman etmişlerdir. Bu bombardıman 2,5 saat sürmüştür. Sivastapol'a yol verildiği sırada önde bulunan kruvazör fırtınalı havada sisler içinde önde iki sonra bir gemiyi silüet olarak karşılamıştır. Sonra hemen muharebe nizamı almış ve Kafkas cephesine İstanbul'dan asker, erzak, en önemlisi harita ve giyecek getirmekte olan üç gemi Zonguldak Ereğli açıklarında batırılmıştır. Aralık 1914'te Sarıkamış'ta yapılacak taaruz için elzem nitelikteki lojistik malzeme bu vapurlarla taşınmaktaydı. Rusların bu vapurları batırması belki de cephenin durumunu değiştiren en önemli olaylardan birisi olarak tarihe geçecekti. Sarıkamış Meydan Muharebesi Karadeniz'de kaybedilmiştir. Sarıkamış, donanma desteği olmayan kara savaşının başarılı olamayacağının en belirgin özelliğidir" diye konuştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise Bingör Sönmez'e ve çalışmaların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "221 Kahraman mürettebatımız milletimizin istikbali için canını ortaya koydu" dedi.

Törene 22. Dönem Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Bölge ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Özer, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış Deniz Şehitleri Platformu Başkanı İrfan Koç, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı tören plaket takdimi ile tören sona erdi.

Törenin ardından Amfi Tiyatro'da Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından halka açık konser verildi. "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı için protokol üyeleri tarafından Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Yıldırım Fırkateyni ile olayın yaşandığı bölgede mavi sulara çelenk bırakıldı.