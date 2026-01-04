Sarıkamış şehitleri düzenlenen törenle anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla devam etti. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın vatan sevgisinin en çetin imtihanlarından biri olduğunu ve ecdadın zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini ve vatanı için hangi bedelleri göze aldığını gösteren tarihî bir duruş olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, "Bu topraklar, fedakârlığın sessiz tanığıdır. Anadolu'nun bin yılı aşan bu tanıklık, Malazgirt'te açılan kapıyla başladı. İstanbul'un fethiyle bir medeniyet ufkuna dönüştü. Ecdadımız vatan denildiğinde asla geri adım atmadı. Her dönemi, yeni bir destanla taçlandırdı. Alparslan'ın Malazgirt zaferi, tarihe düşülen büyük destanlardan biridir. Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de imkânsızı mümkün kılan direnişi de. Çanakkale'de 'geçilmez' hükmünü tarihe yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiğin azmi de. Yurdun dört bir yanı kuşatıldığında verilen Milli Mücadele, bir milletin hürriyetini dünyaya ilan ettiği diriliş destanıdır. 15 Temmuz gecesi tankların önüne yürüyen cesaret de. Sarıkamış, bu destanlar zincirinin bedeli en ağır halkalarından biridir. Soğuğa, yokluğa ve imkânsıza rağmen vatan için şehadeti göze alanların mücadelesidir" dedi.

Şehit ve gazilerin emaneti olan vatanı, bayrağı, değerleri ilelebet korunanın görevleri olduğunu ifade eden Göktaş, "Sarıkamış, bir yürüyüştür. İnancın, sadakatin, özgürlüğün yürüyüşüdür. Sarıkamış, bir sorumluluktur. Zorluk karşısında yılmamanın, birlik duygusunu diri tutmanın sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle; "Sarıkamış ruhunu anlayamayan, Yeni Türkiye'yi de anlayamaz." Bu anlamda Sarıkamış, bir şuurdur. Bizlere bırakılan emaneti nesilden nesile aktarmanın mesuliyetidir. Ne mutlu bizlere ki, bu mesuliyeti şeref sayıyor; Sarıkamış'ın emanetine sarsılmaz bir kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Bu eşsiz vatanı her türlü tehdit ve tehlikeden koruyacak, gelecek nesillere en güzel haliyle teslim edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize; aynı inanç, ruh ve heyecanla ilerleyeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak; şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her daim yanındayız. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmet etmek, bizler için şereflerin en büyüğüdür. Sarıkamış'ta vücut bulan birlik ve beraberlik ruhunu aileden başlayarak güçlendirmek ve gençlerimize aktarmak için çalışıyoruz. Derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz bilerek yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Sarıkamış başta olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez rahmetle yâd ediyorum" diye konuştu.

"BİZİM AMACIMIZ GENÇLERİMİZE BURADAKİ BEYAZ DESTANI ANLATMAK"

'Gençlik Şühedanın izinde' sloganıyla yürüyüşün gerçekleştirildiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise şöyle konuştu: "Buradaki anma töreni dışında bir duruşun, mücadelenin ve bir milletin vatanı için neler yaptığını gösterdiğimiz önemli bir program. Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman ecdadımızı anmak üzere beraberiz. Kahraman ordumuzla beraber, komandoların coşkusu, Türk ordusunun heybetiyle beraber yürüyüşü gerçekleştirdik. Gençlerimizle beraber Ankara'dan kaldırdığımız Sarıkamış treniyle geldik. Sarıkamış aynı zamanda turizm potansiyeliyle özel bir yer. Bizim amacımız gençlerimize buradaki beyaz destanı anlatmak. Başta Çanakkale, Malazgirt olmak üzere Milli Mücadelenin gerçekleştiği Dumlupınar olmak üzere pek çok organizasyonda bu milletin vatanı için neler feda ettiğini göstermeye devam ediyoruz. Gençler şunu bilmeli; bu vatan için o zamanlar hangi şartlarda neler feda edilmiş bizzat buraya gelerek görmeleri çok önemli. Geçen yıl Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin gencimizi Çanakkale'ye götürdük. Bu millet tarafından verilmiş destansı mücadeleleri anlatmak gerekiyor. Bunlardan en büyük örneklerinden birisi Sarıkamış'tır. Zor şartlarda gerçekleştirilen bir harekat. Karşılaşılan doğa üstü güzler, soğuk, buz, mermi gibi kar yağışı ve bütün bunlara göğüs geren bir millet, bir ordu. O yüzden bu heyecanı, coşkuyu, azmi görmek gerekiyor. Bu ülkenin her köşesinde destan var, destan yazan Türk ordusu var. Bu ordumuzu Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlendirmeye devam ediyoruz." Ay Yıldız alanındaki tören çelik kanatlar ve muharip savaş uçaklarının gösterisi ile sona erdi.