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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri tamamlandı

Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri tamamlandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekâtı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı iki bölgede tamamlandı. Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına başlatılan çalışma, valilik ve kaymakamlık öncülüğünde, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda devam ediyor. Oteller bölgesindeki kardan heykellere kar yağışı altında son rötuşlar yapıldı. Kardan şehit heykellerinin açılışı yarın yapılacak.

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Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri tamamlandı
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