Sarıkamış’ta zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgilere göre kaza Sarıkamış Karaurgan karayolunda meydana geldi. Sarıkamış'tan Karaurgan köyüne doğru seyir halinde olan otomobil, karşıdan gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle karayolunda seyir halindeki bir araçta kaza yapan araçlara çarptı.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen ekipler yaralılara müdahale ederek ambulanslara taşıdı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 5 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.