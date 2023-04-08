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Giriş Tarihi: 8.4.2023 11:19 Son Güncelleme: 8.4.2023 11:37

Sarılar çetesine büyük darbe: 59 tutuklama

Adana merkezli 5 ilde suç örgütü “Sarılar” çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheliden 59'u tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sarılar çetesine büyük darbe: 59 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Kenan Sarı'nın yaptığı organize suç örgütünü deşifre edip, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda da şebekenin tüm üyelerini tek tek tespit edip, operasyon için de düğmeye bastı.

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra kasten yaralama gibi 71 olaya karıştıkları tespit edilen aralarında Kenan Sarı'nın da bulunduğu 136 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Hedefteki 136 şüpheliden aralarında örgüt lideri Kenan Sarı'nın da bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap, 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Aralarında örgüt lideri Kenan Sarı'nın da bulunduğu 59 kişi tutuklandı. 39 şüpheliye adli kontrol şartı uygulanırken 7 kişi savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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Sarılar çetesine büyük darbe: 59 tutuklama
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