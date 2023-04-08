Sarılar çetesine büyük darbe: 59 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Kenan Sarı'nın yaptığı organize suç örgütünü deşifre edip, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda da şebekenin tüm üyelerini tek tek tespit edip, operasyon için de düğmeye bastı.