Sarılar çetesine büyük darbe: 59 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Kenan Sarı'nın yaptığı organize suç örgütünü deşifre edip, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda da şebekenin tüm üyelerini tek tek tespit edip, operasyon için de düğmeye bastı.
Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra kasten yaralama gibi 71 olaya karıştıkları tespit edilen aralarında Kenan Sarı'nın da bulunduğu 136 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.