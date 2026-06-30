Sarım Çayı’nda kaybolmuştu: Cansız bedeni 17 gün sonra bulundu!

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırında bulunan Sarım Çayına 14 Haziran günü pikniğe arkadaşlarıyla birlikte giden 3 çocuk babası 35 yaşındaki Vedat Karabulut dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Karabulut, kısa sürede gözden kayboldu. Karabulut'un bulunması için Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE personeli ile Bingöl ve Erzincan AFAD ekiplerinin çalışmaları 17'inci günde sonuç verdi. Ekipler, aramalarını sıklaştırdı ve akıntılı olan suyun yönü değiştirildi.

Diyarbakır İtfaiye ekipleri Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri, Karabulut'u düştüğü yerin 1,5 kilometre ilerisinde kayanın altında cansız bedenini buldu. Vedat Karabulut'un cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör