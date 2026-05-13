Haberler Yaşam Haberleri Sarımsak kasları canlı ve diri tutuyor
Giriş Tarihi: 13.05.2026

Sarımsak kasları canlı ve diri tutuyor

DIŞ HABERLER
Sarımsak kasları canlı ve diri tutuyor
  • ABONE OL
Yaşlı bireylerde kas zayıflığı önemli sağlık sorunlarından biri. Independent'te yer alan habere göre, bilim insanları vücuttaki yaşlanmış dokuları hedef alıp onları daha genç hallerine geri döndürebilecek olası bir takviye için çalışma yaptı. Olgunlaştırılmış sarımsakta bulunan S1PC bileşiğinin yağ dokusu, kaslar ve beyin arasındaki iletişimi destekleyerek yaş ilerledikçe azalan kas gücünü artırabileceği belirlendi. Bu bulgunun, yaşlılarda kas zayıflığına yönelik tedavilere yön verebileceği iddia ediliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarımsak kasları canlı ve diri tutuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA