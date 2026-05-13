Sarımsak kasları canlı ve diri tutuyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Yaşlı bireylerde kas zayıflığı önemli sağlık sorunlarından biri. Independent'te yer alan habere göre, bilim insanları vücuttaki yaşlanmış dokuları hedef alıp onları daha genç hallerine geri döndürebilecek olası bir takviye için çalışma yaptı. Olgunlaştırılmış sarımsakta bulunan S1PC bileşiğinin yağ dokusu, kaslar ve beyin arasındaki iletişimi destekleyerek yaş ilerledikçe azalan kas gücünü artırabileceği belirlendi. Bu bulgunun, yaşlılarda kas zayıflığına yönelik tedavilere yön verebileceği iddia ediliyor.