Sarımsak Nasıl Saklanır? Sarımsak Buzdolabında Saklanır Mı, Uzun Süre Nasıl Muhafaza Edilir?

Yiyeceklerin raf ömrü oldukça önemlidir. Son tüketim tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle de, ürünlerin buzdolabında saklanması oldukça önemlidir. Mutfakta pratiklik sağlaması açısından sarımsak da buzlukta saklanan ürünler arasındadır. Sarımsak nasıl saklanır sorusu sarımsak saklamayı düşünenler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Sarımsak buzdolabında saklanır mı, uzun süre muhafaza edilir mi sorularının yanıtları merak edilmektedir.
Sarımsaklar serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Çoğu besin gibi sarımsaklar da nemsiz ortamda saklanmalıdır. Rendeleme, buzluğa atma, kavanozda saklama veya turşusunu yapma çeşitli sarımsak saklama yöntemleri arasındadır.
Soslara ve yemeklere lezzet katan sarımsak serin ve kuru ortamda uzun süre saklanabilir. Çoğunlukla buzdolabında muhafaza edilen sarımsaklar öncelikle soyulup yıkanmalıdır. Yıkandıktan sonra kuruyan sarımsaklar, buzdolabı poşetinde veya vakumlu bir kutuda bozulmadan buzdolabında uzun süreli saklanabilir.