Sarımsak Nasıl Saklanır? Sarımsak Buzdolabında Saklanır Mı, Uzun Süre Nasıl Muhafaza Edilir?

Yiyeceklerin raf ömrü oldukça önemlidir. Son tüketim tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle de, ürünlerin buzdolabında saklanması oldukça önemlidir. Mutfakta pratiklik sağlaması açısından sarımsak da buzlukta saklanan ürünler arasındadır. Sarımsak nasıl saklanır sorusu sarımsak saklamayı düşünenler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Sarımsak buzdolabında saklanır mı, uzun süre muhafaza edilir mi sorularının yanıtları merak edilmektedir.

Sarımsak Nasıl Saklanır?

Sarımsaklar serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Çoğu besin gibi sarımsaklar da nemsiz ortamda saklanmalıdır. Rendeleme, buzluğa atma, kavanozda saklama veya turşusunu yapma çeşitli sarımsak saklama yöntemleri arasındadır.

Örgü yöntemi sarımsakların filizlenmesini engellemek amacıyla sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemde kuru şekilde aldığınız sarımsakları sap kısımlarından birleştirerek muhafaza edebilirsiniz.

Sarımsaklarınızı ayıklanmış bir şekilde saklamak istiyorsanız kavanoz yöntemini kullanabilirsiniz. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları bir kavanoza alın ve yarısına kadar zeytinyağı ekleyin. Bu yöntem ile zeytinyağına karışan sarımsak ile yemeklerinize lezzet katabilirsiniz.

Rendeleme yöntemi sarımsaklarınızı uzun süre saklamanıza yardımcı ve oldukça pratik olan bir diğer yöntemdir. Rendelenmiş sarımsağı cam bir kap içinde buzdolabında saklayabilirsiniz.

Kabukları soyulan sarımsakları buzdolabında saklamak sıklıkla tercih edilen bir diğer yöntemdir. Bu yöntemle dilediğiniz zaman sarımsaklarınızı buzdolabından çıkararak kullanabilirsiniz.

Sarımsak Buzdolabında Saklanır Mı, Uzun Süre Nasıl Muhafaza Edilir?

Soslara ve yemeklere lezzet katan sarımsak serin ve kuru ortamda uzun süre saklanabilir. Çoğunlukla buzdolabında muhafaza edilen sarımsaklar öncelikle soyulup yıkanmalıdır. Yıkandıktan sonra kuruyan sarımsaklar, buzdolabı poşetinde veya vakumlu bir kutuda bozulmadan buzdolabında uzun süreli saklanabilir.