Sarımsaklı Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Sarımsaklı Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Sarımsaklı Ege Denizi kıyısında yer alan ve ince kumlu plajlarıyla ünlü turistik bir yerleşimdir. Ayvalık ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan bu mahalle Türkiye'nin en uzun sahilleri arasında yer alan 7 kilometrelik bir sahile ve tertemiz denize sahiptir. Sarımsaklı otogar nerede ve yol tarifi ile Sarımsaklı Otogarı'na nasıl gidilir, merkeze yakın mı soruları özellikle yaz aylarında tatillerini burada geçirmeyi düşünenlerce sorulmaktadır.

Sarımsaklı Otogar Nerede?

Sarımsaklı Otogarı, bölgeye gelen ziyaretçilerin rahat bir şekilde ulaşım sağlamasına yardımcı olan önemli bir noktadır. Sarımsaklı'nın gelişen turizm potansiyeli nedeniyle inşa edilen otogar, yerli ve yabancı turistler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Sarımsaklı Otogarına ulaşım da oldukça basittir. Zira bu otogar Sarımsaklı'nın merkezine çok yakındır. Otogar bölgedeki otellere, plajlara ve restoranlara da kısa bir mesafede yer alır. Bu nedenle tatilciler açısından son derece avantajlı bir konumdadır.

Sarımsaklı Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Tarihi dokusu, taş evleri ve doğal güzellikleri ile bilinen Ayvalık ilçesinde bulunan Sarımsaklı'nın uzun plajında güneşlenerek tertemiz denizinde serinlemek için karayolu kullanarak burayı ziyaret etmek isteyenler otogardan Sarımsaklı merkeze gitmek ya da merkezden otogara ulaşmak için farklı yolları deneyebilirler. Sarımsaklı otogarı merkeze yürüme mesafesinde bulunduğu için özel araçlarıyla otogara gitmek yaklaşık 5 ila 7 dakika arasında sürecektir. Yürüyüş ise 20 dakika alacaktır.

Ayvalık üzerinden buraya ulaşmayı planlayanlar ise Balıkesir – İzmir karayolu üzerinden Ayvalık'a ulaştıktan sonra, Sarımsaklı tabelalarını takip ederek yaklaşık 10 dakika içinde otogarda olabilirler. Bu yolculuk şehirler arası otobüslerle de gerçekleştirilebilir. Türkiye'nin birçok şehrinden Ayvalık'a otobüs seferleri düzenlenmektedir. Ayvalık Otogarı'na ulaştıktan sonra, Sarımsaklı minibüsleri veya taksi ile otogara ulaşmak mümkündür.

Sarımsaklı'ya havayolu kullanarak gelenler ise buraya en yakın havaalanı olan ve Sarımsaklı'ya 45 kilometre uzaklıkta bulunan Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan taksi veya toplu taşıma araçları ile Sarımsaklı Otogarı'na ulaşım sağlayabilirler. İstanbul ve diğer bazı kıyı şehirlerinden Ayvalık'a düzenlenen feribot seferleri ile bölgeye ulaşılabilir. Ayvalık limanına vardıktan sonra, toplu taşıma veya taksi ile Sarımsaklı Otogarı'na gidilebilir.

Sarımsaklı, doğası, tarihi ve plajlarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir tatil deneyimi sunarken Sarımsaklı Otogarı da bölgeye ulaşımı kolaylaştıran önemli bir merkez konumundadır.