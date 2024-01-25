Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer Hangi Adliyeye Bağlı? Sarıyer İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
Giriş Tarihi: 25.1.2024 13:39 Son Güncelleme: 25.1.2024 13:39

Sarıyer Hangi Adliyeye Bağlı? Sarıyer İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Sarıyer İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Karadeniz’e ve Boğaz’a olan yakınlığı nedeniyle Sarıyer her zaman en popüler yerleşim yerlerinden bir tanesi olmuştur. Bu durum Sarıyer’de adli işlerin görüleceği bir hukuk ve adliye sistemine ihtiyaç doğurmuştur. Günümüzde Sarıyer’de yaşayan vatandaşların Sarıyer hangi adliyeye bağlı ve Sarıyer ilçesine hangi adliye bakıyor sorularının yanıtını araştırıp öğrenmeleri mühim bir konudur.

Sarıyer Hangi Adliyeye Bağlı? Sarıyer İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Sarıyer ilçesinin adli işlemleri yıllardır bir düzene oturtulmuş halde yürütülmektedir. Sarıyerli vatandaşların adli işlerde nasıl bir süreç izlemeleri gerektiği yıllar içinde bir rutine oturtularak vatandaşların işlemlerini en kolay şekilde halledebilmeleri sağlanmıştır. Sarıyer hangi adliyeye bağlı ve Sarıyer ilçesine hangi adliye bakıyor konusunda bilgiler resmi makamlarca vatandaşların bilgisine sunulmuş vaziyettedir.

Sarıyer Hangi Adliyeye Bağlı?

Sarıyer, İstanbul'un bölgelere ayrılmış adliyelerinden kendine en yakın olan adliyeye bağlanmıştır. Sarıyer'de yaşayan vatandaşların adli işlemlerini halletmesi için en doğru adres olarak İstanbul'un en yoğun ziyaretçi sayısına sahip olan adliyelerinden bir tanesi olan Çağlayan Adliyesi uygun görülmüştür.

Sarıyer İlçesi'ne Hangi Adliye Bakıyor?

Sarıyer İlçesinin hukuki işleriyle ilgilenmek için yıllardır kullanılan adliye Çağlayan Adliyesi'dir. Çağlayan Adliyesi Sarıyer'e ek olarak Beşiktaş, Şişli, Eyüp, Fatih, Bayrampaşa, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinin de adli işlerini yürütmektedir.

Çağlayan adliyesi resmi olarak Kağıthane ilçesi sınırlarına dahildir. Son derece merkezi bir konumda yer alması nedeniyle Çağlayan Adliyesi'ne gidiş ve gelişlerde bir ulaşım sıkıntısı yaşanmamaktadır. Çağlayan Adliyesi'ne gidecek olanların bilmesi gereken en önemli bilgi, adliyenin son derece büyük olduğudur.

Eğer Çağlayan Adliyesi'ne ilk defa gidiliyorsa varılması gereken yeri öğrenmek için gidilmesi gerekenden biraz daha erken bir vakitte Çağlayan Adliyesi'nde olmak olası geç kalmaların önüne geçecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...
İşte Reisi'nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
F-16’ları kime karşı kullanacağız?
Biden kongreye F-16 mektubu yollamıştı... MSB'den flaş açıklama: Asıl yapılması gereken...
DEM’i şaşırtan Başak Demirtaş çıkışı
‘Başak’ var, peki ya dane?
Başakşehir’e bu penaltıyı vermezdi
SON DAKİKA | İran ile yeni sınır kapılarının açılması gündemde! Başkan Erdoğan: Çalışmalar sürüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer Hangi Adliyeye Bağlı? Sarıyer İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA