Sarıyer Hangi Adliyeye Bağlı? Sarıyer İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Sarıyer ilçesinin adli işlemleri yıllardır bir düzene oturtulmuş halde yürütülmektedir. Sarıyerli vatandaşların adli işlerde nasıl bir süreç izlemeleri gerektiği yıllar içinde bir rutine oturtularak vatandaşların işlemlerini en kolay şekilde halledebilmeleri sağlanmıştır. Sarıyer hangi adliyeye bağlı ve Sarıyer ilçesine hangi adliye bakıyor konusunda bilgiler resmi makamlarca vatandaşların bilgisine sunulmuş vaziyettedir.

Sarıyer Hangi Adliyeye Bağlı?

Sarıyer, İstanbul'un bölgelere ayrılmış adliyelerinden kendine en yakın olan adliyeye bağlanmıştır. Sarıyer'de yaşayan vatandaşların adli işlemlerini halletmesi için en doğru adres olarak İstanbul'un en yoğun ziyaretçi sayısına sahip olan adliyelerinden bir tanesi olan Çağlayan Adliyesi uygun görülmüştür.

Sarıyer İlçesi'ne Hangi Adliye Bakıyor?

Sarıyer İlçesinin hukuki işleriyle ilgilenmek için yıllardır kullanılan adliye Çağlayan Adliyesi'dir. Çağlayan Adliyesi Sarıyer'e ek olarak Beşiktaş, Şişli, Eyüp, Fatih, Bayrampaşa, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinin de adli işlerini yürütmektedir.

Çağlayan adliyesi resmi olarak Kağıthane ilçesi sınırlarına dahildir. Son derece merkezi bir konumda yer alması nedeniyle Çağlayan Adliyesi'ne gidiş ve gelişlerde bir ulaşım sıkıntısı yaşanmamaktadır. Çağlayan Adliyesi'ne gidecek olanların bilmesi gereken en önemli bilgi, adliyenin son derece büyük olduğudur.

Eğer Çağlayan Adliyesi'ne ilk defa gidiliyorsa varılması gereken yeri öğrenmek için gidilmesi gerekenden biraz daha erken bir vakitte Çağlayan Adliyesi'nde olmak olası geç kalmaların önüne geçecektir.