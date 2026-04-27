Sarıyer sapığı yakalandı

Giriş Tarihi: 27.04.2026

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Sarıyer'de 15 Mart Pazar günü 04.00 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi'nde üniversitede öğrenci olan Cansu Yaren K.'nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, pantolonunu indirerek tacizde bulundu. Korkan kadın kaçarak polise şikayette bulundu. İkinci olay ise 18 Mart gecesi Maslak Mahallesi'nde saat 00.55 sıralarında yaşandı. Yürüyerek evine giden öğrenci Burcu P.'nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi fiziksel tacizde bulundu.

Yaşanan olayların ardından harekete geçen asayiş polisleri, her iki olayın da yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Berkan B. olduğu tespit etti. Şüpheli Etiler'de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alındı. Şüpheli Berkan B. Emniyetteki ifadesinde "Yaptığımdan dolayı pişmanım. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum" dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

