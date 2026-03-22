Sarıyer Ferahevler Mahallesi Sokak'ta park halindeki bir servis aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangındı. Saat 20.00 sıralarında meydana gelen yangın, kısa sürede büyüdü ve tüm aracı sardı. Alevler, aracın yanında bulunan bir dükkana ve elektrikli araç şarj istasyonuna da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sirayet ettiği iş yerinin ön cephesinde ve şarj istasyonunda ise ufak çaplı hasar oluştu.

Sarıyer'de alevlere teslim olan servis aracı küle döndü

"ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNA SIÇRAMIŞ"



Yangın ile ilgili konuşan mahalleli Tugay Aslan, "Araçta yangın olduğunu gördük. Yangın binaya sıçradı. Söndürmeye çalıştık ama başaramadık. İtfaiye ekiplerini aradık. Şu anda söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Binanın ön yüzünde yanma oldu. Elektrikli araç şarj istasyonu vardı, oraya biraz sıçramış. Herhangi bir can kaybı ya da zarar yok. Binada arka taraftan çıkışlar vardı. İçeridekiler arka taraftan çıkmış" dedi.