Sarıyer’de bankada sahte 1 milyon dolar bozdurmak istedi: Kadın zanlı suçüstü yakalandı!

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine giden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Zeliha A.'yı AVM'de gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde bulunan 20 bin 200 dolar incelendiğinde, 202 adet 100 dolarlık banknotun sahte, 1 adet 100 dolarlık banknotun ise gerçek olduğu belirlendi.