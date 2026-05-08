Sarıyer’de dehşete düşüren olay! Tekneden düşen Mısırlı işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 8.05.2026 16:46

İstanbul Sarıyer’de Mısır uyruklu O.M.A.S.A.S. (49), bakım için karaya alınan teknede çalışırken 3 metre yükseklikten başının üzerine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mısır uyruklu O.M.A.S.A.S. (49) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi'nde bulunan limanda meydana geldi. Bakım için karaya alınan teknede marangozluk yapan Mısır uyruklu O.M.A.S.A.S., çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Ağır yaralanan işçiyi gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.M.A.S.A.S., ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

