Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de elektrikli aracın bataryası patladı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 15:13

Sarıyer'de elektrikli aracın bataryası patladı: O anlar kamerada!

Sarıyer’de tamircide bulunan elektrikli araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanlar tarafından soğutulmak üzere araçtan dışarı çıkartılan batarya aniden patladı. Yaralanan kimsenin olmadığı patlama anı cep telefonuyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Sarıyer’de elektrikli aracın bataryası patladı: O anlar kamerada!
  • ABONE OL

Olay, saat 12.30 sıralarında Huzur Mahallesi Abacı Yokuşu Sokak'taki tamircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için serviste bulunan elektrikli araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Çalışanlar elektrikli aracın bataryasını sökerek dışarıya çıkardı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Ekipler tarafından kontrol edilen batarya aniden patladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı olayda patlama anı cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise bataryaya su sıkarak müdahale etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer'de elektrikli aracın bataryası patladı: O anlar kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz