Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de feci kaza! Karavan bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 7.05.2026 11:23

Sarıyer Zekeriyaköy’de kontrolden çıkan bir karavan, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerle araç arasında sıkışan 34 yaşındaki sürücü Okan Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Kaza, Sarıyer Zekeriyaköy 1. Cadde üzerinde saat 06.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeköy'den Zekeriyaköy yönüne giden Okan Demir'in (34) kullandığı 34 FC 4324 plakalı karavan virajı alamayarak devrildi. Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı. Araç sürücüsü Demir, bariyerle karavan arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Okan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zekeriyaköy 1. Cadde trafiğe kapandı. Karavanın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
