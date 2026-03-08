Sarıyer’de hastanede çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de Baltalimanı Hisar Caddesi'ndeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde elektrik hatlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

11 HASTA BAŞKA ALANA TAŞINDI

Kısa sürede söz konusu iki ünitenin tamamını duman kaplarken, çalışanlar burada bulunan 11 hastayı başka alana taşıdı.

İhbar üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekipleri uzun bir süre hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etti.