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Giriş Tarihi: 10.11.2021 18:28

Sarıyer'de işyerinde çıkan yangın sokağı duman içinde bıraktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sarıyer’de işyerinde çıkan yangın sokağı duman içinde bıraktı

Sarıyer'de 5 katlı binanın alt katındaki elektronik malzeme satan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İşyerinde çıkan yangın nedeniyle sokak dumandan görünmez oldu.

Sarıyer, Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki elektronik malzeme satan iş yerinin elektrik sayaçları panosunda yangın çıktı. İş yeri ve sokak duman altında kaldı. Dumanı fark edenler itfaiyeye haber verirken, bir yandan da binada bulunanları uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri olay yerine şerit çekerek toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalışmaya çalıştı. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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Sarıyer'de işyerinde çıkan yangın sokağı duman içinde bıraktı
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