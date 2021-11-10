Sarıyer’de işyerinde çıkan yangın sokağı duman içinde bıraktı

Sarıyer, Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki elektronik malzeme satan iş yerinin elektrik sayaçları panosunda yangın çıktı. İş yeri ve sokak duman altında kaldı. Dumanı fark edenler itfaiyeye haber verirken, bir yandan da binada bulunanları uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri olay yerine şerit çekerek toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalışmaya çalıştı. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.