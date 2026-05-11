Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de kahreden kaza! 18 yaşındaki sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti: Ortaya çıkan gerçek kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 17:02

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. 18 yaşındaki kamyonet sürücüsü Emre U., yol kenarında çalışan 48 yaşındaki inşaat işçisi Arslan Orazmammedov’ı ezdi. Kamyonetin altında kalan talihsiz işçi hayatını kaybederken genç sürücü hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu. İşte o dehşete düşüren anlar…

Kaza, saat 13.50 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Emre U. yönetimindeki 59 AJC 567 plakalı kamyonet, seyir halindeyken yol kenarında dükkan inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Arslan Orazmammedov'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalarak ezilen Orazmammedov ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan Orazmammedov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmalar ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Orazmammedov'un cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

ŞOK EDEN DETAY

Kazaya karışan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, Emre U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emru U.'nun 'Açıktan hırsızlık' suçundan poliste 2 kaydı olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin seyir halindeyken yol kenarında çalışan işçiye çarptığı anlar görülüyor.

