Sarıyer’de mezarlıkta kanlı pusu: Silahlı çatışmada 1 ölü, 1 yaralı!

Serhat Karabay

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, hayatını kaybeden kişinin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olaya karışan şüpheliler Enes B., Hekim Azat K. (23), Erhan M. (24), Vedat T. (25) ve Agit A.'yı (22) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin poliste toplam 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay sonrası 3 kişilik gruptan kaçtığı belirlenen 2 şüpheliyle çatışma sırasında ateş açtığı belirlenen ve 2 suç kaydı olan İbrahim O.'yu yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.