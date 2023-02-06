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Giriş Tarihi: 6.2.2023 00:35

Sarıyer'de öz çekim yapmak istedi, denize düştü: Ekipler her yerde onu arıyor

Sarıyer'de deniz kenarında gezen 4 kişi özçekim yapmak isterken, bu kişilerden Recep Solmaz dengesini kaybederek denize düştü. Dalgaların arasında kaybolan Solmaz'ın bulunması için deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

DHA
Sarıyer’de öz çekim yapmak istedi, denize düştü: Ekipler her yerde onu arıyor

Olay, saat 21.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde gezen 4 arkadaş, deniz kenarında özçekim yapmak istedi.

BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Bir anda dengesini kaybeden Recep Solmaz bu sırada denize düştü. Akıntıya kapılan Solmaz gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Solmaz'ın yanında bulunan arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, Solmaz'ın bulunması için sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisinin çalışmaları devam ediyor. Recep Solmaz'ın denize düştüğünün duyulmasının ardından olay yerine gelen arkadaşları çalışmaları yakından takip etti. Solmaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Sarıyer'de öz çekim yapmak istedi, denize düştü: Ekipler her yerde onu arıyor
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