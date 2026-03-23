Sarıyer’de park halindeki minibüste çıkan yangın iş yerine sıçradı

Yangın, Bayramın son günü sabah saat 20.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Şahin Sokak'ta park halindeki minibüste çıktı. Minibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek iki katlı iş yerine ve elektrikli araç şarj istasyonuna sıçradı.

Bunun üzerine iş yerinde çalışan personel binayı boşalttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle iş yerinin pencerelerinde hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Mahalleliler araçta meydana gelen yangının bir anda yan tarafındaki işyerine ve araç şarj istasyonuna sıçradığını kendilerinin yangını söndürmeye çalıştıklarını yangın büyüyünce itfaiye haber verdiklerini söylediler.