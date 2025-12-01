Sarıyer’de rezidansa torbacı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 18.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Kağıthane'de yürütülen çalışmalarda iki kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir rezidansta bulunan daireyi zula evi olarak kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan ekipler operasyon düzenlendi.

REZİDANSTAKİ DAİREYE OPERASYON

Rezidanstaki daireye giren ekipler, içerideki G.D. ve O.A.'yı yakaladı. Dairede yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 20 fişek, 635 gram marihuana, 27 gram taş kokain, 53 gram kokain, 172 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 42 gram uyuşturucu katkılı şeker, 30 gram uyuşturucu katkılı kek, 2 gram amfetamin, 430 gram amonyak, 3 hassas terazi, 3 cep telefonu, 10 bin 650 lira para, çok sayıda klipsli poşet ve alüminyum folyo ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan G.D. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.D. ve O.A. adli makamlarca 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.