Sarıyer’de sahilde balık tutan iki kişi denizde kayboldu

İstanbul Sarıyer Aşiyan Sahilinde oltayla balık tutan bir kişi bilinmeyen sebeple denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören kişi de onu kurtarmak için denize atladı. İki kişi suda kayboldu. Sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından denizde arama yapılırken vatandaşların oltayla balık tutmaya devam etmesi vicdanları yaraladı. İstanbul Sarıyer Aşiyan Sahiline gece saatlerinde gelen iki kişi, oltayla balık tutmak istedi. Bu sırada balık tutmak isteyenlerden biri bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören kişi de onu kurtarmak için denize atladı. Kısa süre sonra da iki kişi suda kayboldu.

DALGIÇLAR DENİZE ARAMA BAŞLATTI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gece yapılan aramalarda bir sonuç elde edilemeyince sabah saatlerinde aramalar yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, denizde arama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı tekneler de su üzerinden arama yaptı.

İKİ KİŞİNİN KAYBOLDUĞU SAHİLDE PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

Ekiplerin denize iki kişiyi arama yaptığı sırada sahili dolduran çok sayıda kişinin oltayla balık tutmaya devam etmesi bu kadarı da olmaz dedirtti. Dalgıçların denize girerek arama yaptıklarını görmelerine rağmen oltayla balık tutanlar hiç istiflerini bozmadan balık tutmaya devam etti.