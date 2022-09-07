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Giriş Tarihi: 7.9.2022 16:33

Şark Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman? Şark Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şark Bülbülü filmi 7 Eylül Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Sevdiği kadınla evlenebilmek için başlık parası toplamak amacıyla İstanbul’a gelen Şaban’ın hikayesini anlatan filmin başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal yer alıyor. Filmin başrollerinde; Kemal Sunal, Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Peki; Şark Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman? Şark Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şark Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman? Şark Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şark Bülbülü filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar ve hikaye burada başlar. Peki; Şark Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman? Şark Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul'da yapıldı.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU

Başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban'ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul'da çalışmak zorundadır.

Sesi ile İstanbul'da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Ayşen Cansev- Hatice

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Osman Alyanak- Haydar

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey

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Şark Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman? Şark Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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