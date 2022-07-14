Şark Bülbülü filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Şark Bülbülü konusu nedir, filmin oyuncuları kimler?

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul'da yapıldı.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU

Başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban'ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul'da çalışmak zorundadır.

Sesi ile İstanbul'da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.