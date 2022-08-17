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Giriş Tarihi: 17.8.2022 16:01

Şark Bülbülü oyuncuları kim, konusu ne? Şark Bülbülü nerede çekildi, vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

17 Ağustos Çarşamba günü Show TV ekranlarında Şark Bülbülü yer alacak. Sevdiği kadınla evlenebilmek için başlık parası toplamak amacıyla İstanbul’a gelen Şaban’ın hikayesini anlatan filmin başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal yer alıyor. Filmseverler de Şark Bülbülü oyuncuları hakkında araştırmalar yapıyor. Şark Bülbülü nerede çekildi, vizyon tarihi gibi sorular vatandaşların merakını gidereceğe benziyor. Peki, Şark Bülbülü oyuncuları kim? İşte Şark Bülbülü konusu ve detaylar!

Şark Bülbülü oyuncuları kim, konusu ne? Şark Bülbülü nerede çekildi, vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Şark Bülbülü oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam Show TV ekranlarına gelecek olan filmin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Bu sebeple Şark Bülbülü oyuncuları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Şark Bülbülü ne zaman nerede çekildi? İşte detaylar!

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul'da yapıldı.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU

Başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban'ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul'da çalışmak zorundadır.

Sesi ile İstanbul'da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Ayşen Cansev- Hatice

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Osman Alyanak- Haydar

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey

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Şark Bülbülü oyuncuları kim, konusu ne? Şark Bülbülü nerede çekildi, vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
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