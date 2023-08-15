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Giriş Tarihi: 15.8.2023 21:44 Son Güncelleme: 15.8.2023 21:44

Şark Bülbülü Seyfettin Sucu'nun oğlu babasıyla aynı hastalıktan öldü

Şarkın Bülbülü lakabıyla ünlenen Seyfettin Sucu’nun oğlu Mustafa Sucu, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Malatya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şark Bülbülü Seyfettin Sucu’nun oğlu babasıyla aynı hastalıktan öldü

İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer gibi bir çok sanatçının örnek aldığı Şanlıurfalı ses sanatçısı rahmetli Seyfettin Sucu'nun oğlu Mustafa Sucu hayatını kaybetti.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Devlet Türk Halk Müziği sanatçısı 4 çocuk babası 59 yaşındaki Mustafa Sucu yaşama veda etti. Mustafa Sucu, Hepatit B'ye bağlı siroz hastalığından erken yaşta hayatını kaybeden babası ile aynı kaderi paylaştı. Mustafa sucu yarın Şanlıurfa'da defin edilecek.

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Şark Bülbülü Seyfettin Sucu'nun oğlu babasıyla aynı hastalıktan öldü
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