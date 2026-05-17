Şarkıcı Edis’ten dava gündemi! “Paramı vermediler”

Ünlü şarkıcı Edis ile Bon Prodüksiyon yapım şirketi ile 2018 yılında bir menajerlik anlaşması yapılmış ancak taraflar arasındaki iş birliği kısa sürmüştü. Edis ile şirket arasında alacak verecek sorunları oluştuğu yolların ayrıldığı belirtilmişti. Bon Prodüksiyon sahibi Bilal Oğuz, sözleşmeye uymadığı gerekçesiyle şarkıcı Edis'e 3 milyon 4OO bin liralık 3 ayrı mahkemeden oluşan alacak davası açmıştı.

EDİS DE DAVA AÇTI

Şarkıcı Edis'in de yapım şirketine alacak davası açtığı ortaya çıktı. 2018 yılında ünlü bir şampuan reklamında oynayan Edis 1 milyon TL karşılığında firmayla anlaştı. Ancak anlaştığı ücretin menajerlik şirketi tarafından kendisine ödenmediğini söyleyen Edis 2019 yılında mahkemenin yolunu tuttu.

"PARAMI VERMEDİLER"

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde Edis, reklamda oynadığı ücretin menajerliğini yaptığı şirkete ödendiği ancak kendisine tahsil edilmediğini aktardı. Hakkı olan ücreti alamadığını dile getiren Edis dilekçesinde parasının tahsil edilmesini talep etti. Menajerliğini yaptığı Bon prodüksiyon şirketi mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde Edis'in parasının ödendiğini alacağının bulunmadığını aktardı.

ANLAŞTILAR

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti. Taraflar arasında mahkeme sürerken yeni bir gelişme ortaya çıktı. Edis ve eski menajerlik şirketinin anlaşması üzerine şarkıcı dosyadan feragat etti. Dosya kapanırken, mahkeme tarafından dava usulen reddedildi.

