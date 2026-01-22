Şarkıcı Güllü soruşturmasında flaş gelişme: ‘Şantaj’ iddiası bomba etkisi yarattı!

CANLI YAYINDA FLAŞ İDDİA

Soruşturma kapsamında son olarak, Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu gözaltına alınmıştı. Bugün ise bir canlı yayın programında Güllü'nün eski menajeri Çiğdem hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan Güllü'nün arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, sanatçının menajeri Çiğdem'in Güllü'yü 'tehdit ettiğini' ve 'elinde uygunsuz fotoğraflar ve videoları var' iddialarında bulundu.