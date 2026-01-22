Haberler Yaşam Haberleri Şarkıcı Güllü soruşturmasında flaş gelişme: ‘Şantaj’ iddiası bomba etkisi yarattı!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 16:12 Son Güncelleme: 22.01.2026 16:18

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet soruşturmasında bir yeni gelişme daha yaşandı. Son olarak Güllü’nün menajeri hakkında şok edici bir iddia ortaya çıktı.

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

CANLI YAYINDA FLAŞ İDDİA

Soruşturma kapsamında son olarak, Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu gözaltına alınmıştı. Bugün ise bir canlı yayın programında Güllü'nün eski menajeri Çiğdem hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan Güllü'nün arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, sanatçının menajeri Çiğdem'in Güllü'yü 'tehdit ettiğini' ve 'elinde uygunsuz fotoğraflar ve videoları var' iddialarında bulundu.

'SAHNEYE GİRİP ÇIKARKEN...'

Şarkıcı Güllü'nün arkadaşı olduğunu belirten kişi, 'Sahneye girip çıkarken uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını çekmiş' ifadelerini kullanarak, şoke etkisi yarattı.

