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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Şarkıcı Gülşen’e ev hapisli tahliye

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen, kaçma şüphesi bulunmadığı, delillerin toplanmış olması ve çocuğunun bulunduğu gerekçesiyle ev hapsi şartıyla tahliye edildi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Şarkıcı Gülşen’e ev hapisli tahliye
Bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, avukatı aracılığıyla tutukluluk kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, ailesiyle birlikte sabit ikametgâhında yaşamakta olduğunu, sorgusunda "Bana ihtiyacı olan 5 yaşında çocuğum var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, bana ihtiyaç duyulan her an gelebilirim" sözleriyle bir kaçma şüphesi olmadığını belirterek tahliyesini istedi. İtirazı kabul eden nöbetçi mahkeme, Gülşen'i ev hapsi şartıyla tahliye etti. Mahkeme gerekçesinde, delillerin toplanmış olması, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği belirtildi. Gülşen'in avukatı Emek Emre, ev hapsi kararının kaldırılması yönünde talepte bulunacaklarını belirtti.

SAAT 14.40'TA ÇIKTI
Kararın ardından şarkıcı Gülşen, geçen perşembe gününden beri tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden dün saat 14.40 sıralarında çıktı. Gülşen, cezaevi önüne gelen özel bir araçla evine gitti.

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Şarkıcı Gülşen’e ev hapisli tahliye
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