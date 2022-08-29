Şarkıcı Gülşen’e ev hapisli tahliye

Bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, avukatı aracılığıyla tutukluluk kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, ailesiyle birlikte sabit ikametgâhında yaşamakta olduğunu, sorgusunda "Bana ihtiyacı olan 5 yaşında çocuğum var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, bana ihtiyaç duyulan her an gelebilirim" sözleriyle bir kaçma şüphesi olmadığını belirterek tahliyesini istedi. İtirazı kabul eden nöbetçi mahkeme, Gülşen'i ev hapsi şartıyla tahliye etti. Mahkeme gerekçesinde, delillerin toplanmış olması, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği belirtildi. Gülşen'in avukatı Emek Emre, ev hapsi kararının kaldırılması yönünde talepte bulunacaklarını belirtti.Kararın ardından şarkıcı Gülşen, geçen perşembe gününden beri tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden dün saat 14.40 sıralarında çıktı. Gülşen, cezaevi önüne gelen özel bir araçla evine gitti.