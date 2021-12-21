Sarkıntılık cinayeti! ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ diyerek öldürdü

'NAMUS İÇİN YAPTIM'

Azer Akkaya kanlar içerisinde yere yığılırken katil zanlısı Turan Ünlükarabulut otomobille olay yerinden kaçıp eve gitti. Yanındaki arkadaşı tekrar olay yerine gelerek Azer Akkaya'yı aracıyla Konya Şehir Hastanesine götürdü. Azer Akkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, katil zanlısı Ünlükarabulut'u kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. 'Ölücü' lakabıyla bilinen Ünlükarabulut, ifadesinde 'Namus için yaptım' dediği öğrenildi.