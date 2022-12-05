Sarman Kedi Özellikleri ve Bakımı - Sarman Kedi Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar, Bakımı Zor Mu?

Sarman Kedi özellikleri karşımıza genellikle olumlu özellikler olarak çıkmaktadır. Bakımı en kolay cinslerden biri olan sarman kedi sahiplenirseniz Sarman kedi ne kadar yaşar merak ediyor musunuz? Evde beraber yaşayacağınız Sarman Kedi çok tüy döker mi? Sarman kedinin ev yaşamı ile ilgili merak edilenleri, bakım özellikleri, Sarman kedi hırçın mı ve Sarman kedi bakımı zor mu sorularının cevapları ile birlikte sizin için hazırladığımız detaylı yazımıza geçelim.

Sarman Kedi Özellikleri

Sarman kediler çeşitli kedi cinsleri içinde sarı kürkleri ve sevecen yüzleri ile karşımıza çıkan bir cinstir. En sevilen kedi cinslerinden biridir. Her kedi cinsinde olduğu gibi sarman kedilerin de bazı özellikleri bulunmaktadır. İşte dikkat çeken bazı sarman kedi özellikleri;

Genellikle sakin, sosyal ve uyumlu kedilerdir.

Sarman kedilerinin %80'e yakın olanları erkektir. Nadiren dişi sarmanlar ile karşılaşılır.

Uykuya düşkün bir cinstir, sakin bir hayat sever.

Kilo almaya yatkınlardır.

Sessiz kedilerdir.

Oyun oynamayı severler.

Ev yaşamına çok hızlı uyum sağlarlar.

Sarman Kedi Ne Kadar Yaşar?

Düzenli ve kaliteli bir hayat yaşayan her kedi gibi ortalama olarak 15 ile 18 yıl arası yaşamaktadırlar. Sağlıklı bir hayat ve düzenli veteriner hekim kontrolü de uzun yaşamasına destek olmaktadır.

Sarman Kedi Bakımı Zor Mu?

Sarman kedi bakımı için özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmamaktadır. Kaliteli mama ile beslemek, tuvaletini temiz tutmak, taze içme suyuna ulaşmasını sağlamak ve düzenli veteriner hekim kontrolleri ile oldukça kolay bakımları bulunmaktadır. Ayrıca duygusal ve sahibine bağlı bir cins olduğu da unutulmamalıdır.

Sarman Kedi Çok Tüy Döker Mi?

Kedilerin tüy dökmeleri hem mevsimsel hem de beslenme ve bakım ile alakalı konulardır. Kaliteli bir mama ile beslenen ve haftada 1 kere uygun bir fırça ile düzenli taranan kedinizin tüy dökümünden endişelenmenize gerek olmayacaktır. Premium kalitedeki mamalar besleyiciliği ile kedinizin tüylerinin de sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Mevsim geçişlerinde ise mevsime bağlı olarak tüy dökümü yapması normal bir durumdur.

Sarman Kedi Hırçın Mı?

Sarman yani sarı kediler kedi cinsleri arasında hırçınlıktan en uzak kedilerden biridir. Oldukça oyuncu olan ve ev ahalisine kalpten bir sevgi ile bağlanan sarmanlar sinirli ya da hırçın değillerdir.