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Giriş Tarihi: 2.2.2022 17:04

Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

AA
Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi, saklandıkları tırın dorsesinde yakalandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne, çeşitli suçlardan aranan 5 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışacağını bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, Gürcistan'a çıkış yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen B.B. ile E.B'nin kullandığı tırlarda arama yaptı.

Arama hangarına sevk edilen ve x-ray aramasından geçirilen E.B. yönetimindeki tırın dorsesine saklanmış A.H.M, Y.M, A.Ö, M.Ö. ile A.Y. yakalandı. B.B. idaresindeki tırda ise zanlılara ait valiz ve eşyalar ele geçirildi.

Şüpheliler ile tır sürücülerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
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