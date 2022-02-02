Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne, çeşitli suçlardan aranan 5 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışacağını bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, Gürcistan'a çıkış yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen B.B. ile E.B'nin kullandığı tırlarda arama yaptı.

Arama hangarına sevk edilen ve x-ray aramasından geçirilen E.B. yönetimindeki tırın dorsesine saklanmış A.H.M, Y.M, A.Ö, M.Ö. ile A.Y. yakalandı. B.B. idaresindeki tırda ise zanlılara ait valiz ve eşyalar ele geçirildi.

Şüpheliler ile tır sürücülerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.