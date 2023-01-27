SAS Holding vurgununda dudak uçuklatan rakam! Sistem böyle kurulmuş!

DOLANDIRICILIĞI İNTİHAR VE CİNAYET ORTAYA ÇIKARDI

Firmanın banka hesaplarına 2019 yılında bloke konulduğunun vurgulandığı raporda, mağdurların aylık kar paylarını firma sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve firma yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülmesinden sonra alamadıkları söylendi. Ayrıca şirketin alış-satış kayıtlarında gerçeği yansıtmayan verilerin saptandığı, şirketin banka hesapları incelendiğinde Süleyman Aydın ve Sibel Koçan'ın şahsi hesaplarına aktarılan toplam tutarın 7 milyon 167 bin lira olduğu, 70 kişiye birinci dereceden referans olan Mine Karaboz'a da Süleyman Aydın'ın hesabından yüklü miktar para gönderildiği ifade edildi.

3 BİN 500 MAĞDUR 145 MİLYONUNDAN OLDU

Görünürde yasal bir sistem gibi gözüken SAS Holding'in saadet zinciri sistemiyle toplam 3496 kişi tarafından şikayet edildiği ve şikayet dilekçeleriyle beyan edilen toplam zararın 145 milyon 650 bin lira olarak belirtildiği açıklandı. Kamu otoritelerinden kurduğu dolandırıcılık tezgahıyla gizlenen SAS yöneticilerinin bir ürün ve hizmet satmadan havuza para toplayıp bu paraları havuza toplayanlara tekrar dağıttığı ve böylece ponzi faaliyetleriyle uğraştığı anlatıldı.