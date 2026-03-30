Giriş Tarihi: 30.03.2026 22:14

Şasi numarasıyla dolandırıcılık! Ankara merkezli operasyonda 7 kişi tutuklandı

UMAY SENA SÜMER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, deprem bölgesinde hasar alan araçları piyasa değerinin altında alarak yurtdışından ülkemize sokulan ya da yakalamalı araçların şase numaralarını bahse konu araçlara işlemek suretiyle 'kaçakçılık kanununa muhalefet' ve 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri belirlenen 29 şüpheli tespit edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile birlikte, Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda, 29 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

