Satın alınan kurbanlık hayvan ölürse ne yapılır, yeni kurbanlık mı alınır? Diyanet açıkladı!

Kurbanlık hayvanın bayramdan önce ölmesi durumunda yapılması gerekenler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban ibadetinin geçerli olup olmayacağı ve yeniden kurbanlık alınıp alınmayacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Dini kaynaklarda yer alan açıklamalar doğrultusunda bu konuda uygulanacak hükümler dikkat çekiyor.

SATIN ALINAN KURBANLIĞIN ÖLMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi halinde satın alan kişinin maddi durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi', V, 66).

