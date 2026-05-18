Satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:45

Adana'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan satırlı kavgada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelilerinin yakalama çalışması sürüyor.

Ziya RAMOĞLU
Olay, önceki gece merkez Yüreğir ilçesi Doğankent-Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırada gruplar birbirine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucunda Z.E. ve 2 kişi yaralandı.

KATİLLER ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Z.E.'in öldüğünü tespit etti. Kavgada diğer iki yaralan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

