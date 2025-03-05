Haberler Yaşam Haberleri Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar
Giriş Tarihi: 5.3.2025 10:23 Son Güncelleme: 5.3.2025 10:52

Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar

İstanbul’da kiraladıkları araçlarla uyuşturucu madde satışı yapan dört uyuşturucu madde satıcısı, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; M.İ.G. (47) ve N.A. (41) isimli iki kişinin bir araç kiralama şirketinden kiraladıkları aracı uyuşturucu madde taşınması ve satışında kullandıklarını tespit etti. İki suç ortağı da operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş halde toplamda sekiz kilo 760 gram Esrar maddesi, satışa hazır halde paketlenmiş altı adet 3,60 gram Kokain maddesi, iki hassas terazi, 52 bin lira ve 300 Dolar ele geçirildi. İki suç ortağıyla beraber uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen O.B. (37) ve B.T. (19) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı daha yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen dört uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz