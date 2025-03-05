Satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; M.İ.G. (47) ve N.A. (41) isimli iki kişinin bir araç kiralama şirketinden kiraladıkları aracı uyuşturucu madde taşınması ve satışında kullandıklarını tespit etti. İki suç ortağı da operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş halde toplamda sekiz kilo 760 gram Esrar maddesi, satışa hazır halde paketlenmiş altı adet 3,60 gram Kokain maddesi, iki hassas terazi, 52 bin lira ve 300 Dolar ele geçirildi. İki suç ortağıyla beraber uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen O.B. (37) ve B.T. (19) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı daha yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen dört uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.